Juventus e Inter si ridaranno appuntamento sul campo per il 13 di maggio, ma l'incrocio tra le due squadre non si ferma. C'è sempre il mercato, infatti, come costante sottofondo: e qui, bianconeri e nerazzurri si trovano spesso una contro l'altra. Come nel caso di Sandro Tonali del Brescia e Gaetano Castrovilli della Fiorentina. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, potrebbe aprirsi uno scenario di mercato interessante, con la Juve che punterebbe forte sul giocatore delle rondinelle e l'Inter sul centrocampista viola. Ad ognuna il suo, quindi, forse per evitare di aprire sconvenienti bracci di ferro che potrebbero alzare entrambe le valutazioni.