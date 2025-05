Tonali è ancora un'idea per la Juventus? Le ultime

Getty Images

Tonali-Juventus, la situazione

Con l'addio ormai solo da ufficializzare di Cristiano Giuntoli e tutte le incognite legate al prossimo allenatore, ad oggi in casasono tanti i dubbi relativi al prossimo mercato estivo, che di fatto inizierà già questa domenica grazie alla finestra straordinaria inserita appositamente in vista del Mondiale per Club. Uno dei nomi più forti per la squadra bianconera in vista della prossima stagione resta quello di, di cui si parla da mesi dopo un'annata vissuta da protagonista con la maglia del Newcastle.



Tonali-Newcastle, i numeri della stagione

Presenze: 45

Minuti: 3.309

Goal: 6

Assist: 3

Non sarà facile arrivare al centrocampista classe 2000, che però rimane sicuramente un'idea concreta, che con tutta probabilità sarà esplorata anche da chi prenderà il posto di Giuntoli. Stando ai dati Transfermarkt, il suo valore di mercato si aggira intorno ai 60 milioni di euro, una cifra alta che la Juventus potrebbe provare ad abbassare proponendo al suo club una contropartita, magariche in Premier League, dove ha lasciato un bel ricordo di sé, tornerebbe volentieri.