Tonali è ancora un obiettivo della Juventus?

Tonali Juve, la situazione

Tonali alla Juventus resta un’idea affascinante, ma sempre più lontana dalla realtà. Il centrocampista del Newcastle, reduce da un'ottima stagione, era finito in cima alla lista dei desideri bianconeri, soprattutto durante la gestione di Cristiano Giuntoli. Il suo profilo tecnico-tattico, infatti, piaceva molto alla dirigenza juventina per rinforzare il centrocampo con un giocatore giovane ma già esperto e abituato ai grandi palcoscenici.Con l’arrivo della nuova dirigenza, però, le priorità del club sono cambiate. La Juventus sta valutando profili più accessibili, sia dal punto di vista economico che in termini di disponibilità immediata. Il Newcastle, infatti, valuta Tonali una cifra molto alta, vicina ai 100 milioni di euro, rendendo quasi impossibile un’operazione senza formule particolarmente complesse.

A complicare ulteriormente la situazione, ci sono le dichiarazioni dello stesso Tonali, che ha ribadito la sua volontà di restare in Premier League e di rilanciarsi con la maglia del Newcastle, dimostrando attaccamento al progetto inglese.Tonali-Juve, dunque, oggi appare una pista molto fredda. I bianconeri continuano a monitorare il mercato dei centrocampisti, ma per ora l’ex Milan non rappresenta una priorità. Salvo cambiamenti improvvisi, l’ipotesi di vederlo in bianconero nella stagione 2025/26 è sempre più remota.