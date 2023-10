Sandro Tonali è uno dei tre giocatori al momento indagati per le scommesse illegali. Della sua situazione parla il Corriere della Sera che racconta di come il giocatore non abbia fatto ritorno in Inghilterra dopo essere stato esentato dai prossimi impegni dell’Italia di Spalletti. Il giocatore lodigiano ha posticipato di qualche ora il suo volo per Newcastle - previsto inizialmente per ieri - per confrontarsi con famigliari e i suoi agenti, che gli hanno consigliato di mostrarsi il più collaborativo possibile nei confronti di chi indaga e anche della Federazione (che potrebbe studiare per lui una serie di incontri coi più giovani per invitarli ad evitare i cattivi comportamenti), oltre a seguire un percorso terapeutico per venire fuori dal problema della ludopatia. Il Newcastle e l'allenatore, Eddie Howe, hanno mostrato vicinanza e sostegno nei confronti dell'ex Milan.