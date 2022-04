Il centrocampista del Milan, Sandro Tonali, ha parlato della vittoria di ieri sera contro la Lazio, dichiarando quelli che sono i suoi pensieri sulla lotta scudetto.



'Dobbiamo pensare di partita in partita, siamo venuti qui con nessuno - tranne noi e i tifosi - che credeva in noi. Siamo davanti ma non sentiamo che il Milan è primo e il Milan è forte. Siamo umili e pensiamo di partita in partita'.