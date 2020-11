Non è partita benissimo l'avventura di Sandro Tonali al Milan. Anche ieri contro il Lille il centrocampista classe 2000 ha deluso le aspettative - così come il Milan, ko 0-3 - e ora ha gli occhi di tutti puntati addosso. Nessun problema per La Gazzetta dello Sport, che fa un confronto con la carriera di Pirlo: anche lui aveva avuto un inizio complicato prima di esplodere. In quel caso fu Mazzone a trovargli la posizione giusta, quando a Brescia l'aveva tolto dalla trequarti mettendolo davanti alla difesa. Lì dove ha scritto un pezzo di storia del calcio italiano.