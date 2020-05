Secondo quanto riportato in Francia da Le10Sport, per Sandro Tonali del Brescia sarebbe in vantaggio proprio l'Inter. Ecco quanto raccontato: "Sandro Tonali e i suoi agenti non sono riusciti a raggiungere un accordo con la Juventus. Quindi il dossier si è bloccato, il che ha permesso all’Inter di inserirsi e di accelerare l’operazione. Quindi Sandro Tonali sembra ormai promesso all’Inter, che è riuscita a superare il Paris Saint-Germain, ma anche i grandi rivali della Juventus".