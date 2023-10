Sandrosi è pentito per le scommesse illegali e ora collabora con la Procura della Repubblica di Torino, pronto a patteggiare con quella Federale. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il centrocampista italiano del Newcastle si è autodenunciato all'organo di giustizia sportiva e ha ammesso di aver scommesso anche sul calcio e pure sul Milan quando vestiva la maglia rossonera. Un fatto grave, con l'articolo 30 del codice di giustizia sportiva che regola questa fattispecie, sottolineando "compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione". Sempre secondo la Gazzetta dello Sport,La Gazzetta dello Sport ipotizza per la sanzione finale si può pensare a 12 mesi di squalifica sul campo e 6 di prescrizioni alternative come lo juventino, visto che anche Tonali ha dichiarato di essere affetto da ludopatia. Di certo sarà fondamentale che la versione dell’ex rossonero fornita a Chinè coincida perfettamente con quanto emergerà dagli atti della Procura di Torino che gli ha sequestrato telefono e tablet giovedì a Coverciano. Se qualcosa non dovesse combaciare le cose cambierebbero e in base ai riscontri la sanzione potrebbe aumentare anche di molto.