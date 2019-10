Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, Rocco Commisso fa sul serio per Sandro Tonali, regista del Brescia obiettivo di mercato di tante big di Serie A. Il patron della Fiorentina sarebbe pronto a mettere sul piatto ben 40 milioni di euro per acquistare il calciatore già nel mercato di gennaio. Sia la Juve che l'Inter sono state accostate al talentino del Brescia che però Cellino ha dichiarato incedibile almeno per questa stagione.