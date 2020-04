Come racconta La Gazzetta dello Sport, c'è una cosa che accomuna Sandro Tonali a Leo Messi. Entrambi riescono a toccare vette altissime sugli assist. In particolare, grazie a quelli da fermo, cioè punizioni e calcio d'angolo. Al primo anno in Serie A, l'ambitissimo Sandro è terzo in Europa per passaggi decisivi su palla inattiva, sul podio insieme al più grande giocatore del mondo insieme a Cristiano Ronaldo. Ben quattro gol del Brescia sono arrivati su suoi palloni precisi. E se non è un bigliettino da visita questo...