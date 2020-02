E’ uno dei giovani più promettenti del campionato, e cresce partita dopo partita. Sandro Tonali, classe 2000 e già nel giro della nazionale Under 21, stupisce e convince addetti ai lavori e direttori sportivi in giro per l’Italia. Sul regista italiano è forte l’interesse di Juve e Inter, ma ci pensa anche la Fiorentina. La richiesta del patron delle Rondinelle, Massimo Cellino, è di almeno 55 milioni di euro. La prossima estate si scatenerà una vera e propria asta per il centrocampista, tra i più contesi in vista della successiva finestra di mercato.