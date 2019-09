Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il presidente del Brescia Massimo Cellino ha già le idee chiare su quanto monetizzare dalla cessione di Sandro Tonali, probabile oggetto dei desideri della prossima estate di calciomercato. Cellino, infatti, spera di sfruttare l'effetto asta che potrebbe crearsi, con le tante a concorrere per il centrocampista che - ancora martedì contro la Juventus - ha fatto vedere il suo valore. Così, in fila per il classe '00 ci sono ​Juventus, Inter, Milan, Manchester United, Ajax, Dortmund e PSG, anche se l'obiettivo di Cellino non riguarda tanto il dove, piuttosto il quanto: 50 milioni di euro.