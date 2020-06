Mentre la Juve chiude per Arthur, l'Inter prova a piazzare il colpo Sandro Tonali. I colloqui vanno avanti ormai da settimane, con i nerazzurri che si sono guadagnati una posizione di favore rispetto alle concorrenti, anche rispetto alla Juventus. Come scrive Alfredo Pedullà, Tonali è una necessità per l'Inter e lo sconto un'occasione da prendere al volo: Cellino, infatti, non chiede più 50 milioni, ma una cifra tra i 30 e i 40, più vicina ai 40. L'Inter ha fretta per non essere beffata dalla Juve, come accaduto con Kulusevski.