Tonali allo scoperto: dà le percentuali

Getty Images

Goal o cross? La spiegazione di Tonali

Sandro Tonali si prende la scena nel match contro il Brentford, regalando al Newcastle una vittoria fondamentale per la corsa alla Champions League. Il centrocampista italiano ha segnato il gol decisivo che ha permesso ai Magpies di conquistare tre punti preziosi, portandoli momentaneamente al quinto posto in classifica. Un successo che mantiene viva la speranza di un ritorno nell’Europa che conta.Dopo la partita, il centrocampista ex Milan ha commentato il suo gol, ammettendo una buona dose di fortuna nell’esecuzione: "Al 70% era un cross, al 30% un tiro. È partito forte e teso, ha messo in difficoltà il portiere, ma devo dire che sono stato un po’ fortunato”. Un gesto tecnico che ha comunque fatto la differenza in una gara combattuta, in cui il Newcastle ha dovuto lottare fino all’ultimo per portare a casa il risultato.

Con questo successo, la squadra di Eddie Howe continua la sua corsa verso l’Europa e può ancora sognare in grande. Tonali, intanto, conferma la sua importanza nello scacchiere dei Magpies, dimostrandosi un elemento chiave nella volata finale della stagione.