Tonali alla Juventus: così si può fare

Laha un chiaro interesse per Sandroe il centrocampista gradirebbe un ritorno in Italia. Tuttavia, arrivare all'ex Milan non sarà semplice e servirà una strategia ben definita per convincere ila trattare.Una delle opzioni più concrete potrebbe essere l'inserimento di Douglas Luiz nell’operazione. Il brasiliano, arrivato a Torino con grandi aspettative, non ha finora trovato continuità a causa di infortuni e difficoltà di adattamento. Inoltre, il sistema di gioco della Juventus non ha mai realmente esaltato le sue qualità, rendendo il suo impatto in squadra meno incisivo del previsto.

Nonostante ciò, Douglas Luiz mantiene un’ottima reputazione in Premier League, grazie alle stagioni di alto livello disputate con l’Aston Villa. Proprio per questo motivo, il Newcastle potrebbe essere interessato a uno scambio, valutando il brasiliano come una valida contropartita per Tonali.L’operazione, però, resta complessa e richiederà un’attenta trattativa tra i club. La Juventus dovrà trovare la formula giusta per rendere l'affare sostenibile, considerando anche i vincoli economici e la volontà del giocatore. Se il Newcastle aprisse alla possibilità di uno scambio, il ritorno di Tonali in Serie A potrebbe diventare più di una semplice suggestione di mercato.