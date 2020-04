5









Doveva essere l'estate della sua consacrazione, magari con una convocazione senza troppe sorprese ad Euro 2020. Invece, Sandro Tonali, centrocampista classe '00 del Brescia, punta direttamente al 2021, una stagione di grandi novità in vista. Infatti, le porte di Euro 2020 non sono ancora serrate, anzi, con la competizione rimandata di un anno, si potrebbe consolidare il suo posto in rosa, anche perché non arriverebbe più da centrocampista del Brescia, ma qualcosa di più.



Infatti, il mercato non si ferma, e come riporta Tuttosport, Tonali si trova in mezzo ad una vera e propria contesa, che coinvolge mezza Europa. Dalla Juventus, da sempre sul giocatore e in posizione privilegiata, al Psg, fino al Manchester City di Pep Guardiola. Senza dimenticare, ovviamente, le italiane, con Inter e soprattutto Milan che stanno provando ad inserirsi prepotentemente. Anche perché. il prezzo di Tonali, potrebbe scendere, come effetto della situazione attuale. Infatti, il coronavirus rischia di costare caro a Cellino, da sempre con l'obiettivo dei 50 milioni in testa, ma che potrebbe accontentarsi di 30-35 per lasciare partire il proprio gioiellino.