Il difensore del Milan, Fikayo Tomori, ha rialsciato delle diichiarazioni in un'ampia intervista concessa ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato anche della lotta scudetto includendo pure la Juve di Max Allegri.



'L’Inter è un’ottima squadra, il Napoli ha qualità. Mi piacciono anche Juventus e Roma. Non penso ce ne sia una migliore delle altre, ognuna semmai ha punti di forza e debolezze. Come noi del resto, che abbiamo caratteristiche che possono permetterci di vincere contro chiunque. La classifica alla fine dirà chi sarà stata la migliore: oggi premia noi e i nostri punti di forza'.