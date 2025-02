Tomori, no alla Juventus sul mercato: le sue parole

Finito sulla lista degli obiettivi dellache a un certo punto sembrava davvero vicina a ingaggiarlo, nelle ultime settimaneha deciso di rimanere al, convinto di potersi ritagliare il giusto spazio con Sergio Conceicao: "Sono qua da quattro anni, mi sento a casa", le parole del difensore ai microfoni di Sport Mediaset dopo la vittoria di ieri in Coppa Italia contro la Roma. "Non ho giocato quanto volevo, a volte, ma voglio dare tutto per il Milan. Sono contento per Joao Felix e Gimenez, ci daranno una mano. Tutti noi siamo pronti per aiutare la squadra, sapevamo che stasera era importante e volevamo passare. Nell'ultima gara, il derby, non avevamo vinto ma era stata una buona prestazione".