Fikayo Tomori, difensore di proprietà del Chelsea in prestito al Milan, è intervenuto dalle colonne de La Gazzetta dello Sport dove, tra le altre cose, ha parlato delle differenze tra la Serie A e la Premier League: "Non è un gap così grande. Il campionato inglese è bellissimo, si gioca anche molto d’istinto, qui è un po’ diverso. Ma c’è qualità. Penso ovviamente al Milan, ma anche a squadre come Roma, Juve, Inter, Atalanta, Lazio. La strada da percorrere per tornare al top non è molta".



SOGNO SCUDETTO - "La distanza dall’Inter è grande, però non vedo perché non dovremmo crederci fino alla fine. Tornare in Champions è un traguardo eccellente, ma da giocatori bisogna continuare a pensare al bersaglio grosso. E noi sappiamo che possiamo fare qualcosa di speciale".