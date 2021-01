Oggi si è presentato ufficialmente al Milan il difensore Fikayo Tomori, appena arrivato dal Chelsea. Tra le tante domande a cui ha risposto, anche quella sulla corsa allo scudetto, che vede coinvolti i rossoneri (campioni d'inverno) e l'Inter, ma anche la Roma e soprattutto la Juventus. Così Tomori: "Ci credo certamente. Sono arrivato con la squadra in cima alla classifica e lo scudetto è un obiettivo in cui tutti crediamo e a cui tutti dobbiamo aspirare. Voglio contribuire alla vittoria e non dobbiamo avere paura di dirlo".