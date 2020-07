Tifoso della Lazio ed ex cantante dei The Giornalisti Tommaso Paradiso parla a Radiosei della lotta scudetto "Guardo il calendario una decina di volte al giorno, per capire quando la Juventus potrebbe fare passi falsi - le parole riportate da LaLazioSiamoNoi -. Noi dobbiamo sempre vincere, loro devono pareggiare con Atalanta o Milan e bisogna arrivare allo scontro diretto attaccati a loro".



OBIETTIVI - ​"Se penso alla Champions il primo pensiero è il mercato, dal momento che si gioca contro squadroni come il Manchester City. Il primo turno di questa ripresa di Serie A mi ha ricordato il calcio d’agosto, mi sarebbe piaciuto disputare un campionato regolare. Ora però l’adrenalina è risalita, la si vive come i Mondiali estivi, con maggior relax".