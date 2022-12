Partenza in salita, poi la discesa e la corsa a tutta velocità. L’ultima parte della prima fase di stagione ha regalato diverse gioie a Tommaso, attaccante classe 2004 che laha acquistato dal, anticipando diversi top club, su tutti il. Un’estate incandescente la sua e che ha avuto un impatto anche sulle prestazioni una volta arrivato a Vinovo; lo aveva dichiarato lo stesso: “”.E proprio con gli “adulti” è tornato a confrontarsi nelle ultime settimane, dopo essere stato aggregato allaper le partite contro, a causa delle defezioni di. Solo panchina contro i lombardi, poi la titolarità contro i veneti. Il futuro di Mancini potrebbe essere sempre più a cavallo tra seconda squadra e Under 19, ancor di più se si dovesse concretizzare l’uscita in prestito di Marco Da Graca, su cui ci sono delle riflessioni in corso come vi abbiamo raccontato QUI Intanto, la Juventus se lo gusta anche a distanza.. Di seguito il tabellino del match interno amichevole:Squadra A-Squadra C 0-3SQUADRA A: Falcone; Missori, Gabbia, Pirola, Gallo; Ndour, Bianco, ranocchia; Tongya, Colombo, CambiaghiSQUADRA C: Carnesecchi; Mane, Lovato, Baschirotto, Valeri; Casadei, Bamba, Terracciano; Baldanzi, Mancini, Vignato E..RETI: 17’ Mancini, 28’ Casadei, 32’ Mancini su rig.