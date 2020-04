1









Damiano Tommasi, presidente dell'AssoCalciatori, è intervenuto in diretta a 'Punto Nuovo Sport Show', in onda su Radio Punto Nuovo. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni.



STIPENDI JUVE - "Ne eravamo a conoscenza, è stato un accordo che ha trovato l'intesa tra tutti i tesserati, quindi non può far altro che piacere, anche alla Lega. Accordo lineare per tutti? C'è un accordo collettivo fissato con la Lega, è ovvio che se le società ed i calciatori - a livello individuale o collettivo - giungono ad accordi, tutto fila liscio. In altre società c'è bisogno del nostro appoggio e noi ci siamo".