1









Il presidente dell’AIC Damiano Tommasi ha parlato a Il Manifesto, confermando la linea espressa nei giorni scorsi sulla ripresa di allenamenti e campionato: “Sugli allenamenti siamo tutti dalla stessa parte: vogliamo che avvengano in sicurezza. Quello che noi chiediamo è di renderli possibili in forma individuale anche per gli sport di squadra. Per farlo serve un protocollo ad hoc, come quello stilato per gli sport individuali, che va utilizzato per le prossime settimane. Con questo percorso si arriverebbe al 18 maggio, data in cui ricomincerebbero gli allenamenti di squadra, avendo fatto una parte della preparazione a livello singolo nei centri sportivi. Il comitato non ha ancora dato il consenso del protocollo del 18. Spero che potremo allenarci nei campi sportivi, dato che le sessioni individuali hanno meno vincoli”.