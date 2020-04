Intervenuto ai microfoni de Il Corriere dello Sport, il presidente dell'AIC Damiano Tommasi ha parlato anche della decisione dei calciatori della Juve di tagliarsi parte dello stipendio: ​"Nella vicenda Juve nessuno ha scavalcato nessuno ma siamo stati costantemente aggiornati e quando calciatori e club vanno d’accordo non vedo perché l’AIC si debba sentire accantonata. Lavoriamo per questo, far andare d’accordo club e calciatori. FiFpro (più di 60 Paesi associati), non so quale sia la linea che io non condivido (magari la prossima corrispondenza), ma essendo nel consiglio direttivo comunico costantemente con loro. Ho messo in guardia tutti, soprattutto gli europei, sui rischi di continuare l’attività e gli allenamenti".