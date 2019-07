Inizia anche la stagione della Serie C, categoria a cui è iscritta la squadra Under 23 della Juventus. Damiano Tommasi, presidente della Assocalciatori, ha espresso il suo parere sulle cosiddette “squadre B” attraverso i microfoni di Radio Sportiva: “Probabilmente si tratta di un progetto ancora in fase embrionale e che ancora non è stato capito. Anche la Juve ne ha utilizzato poco le potenzialità, che sarebbe quella di dare giocatori pronti, a stagione in corso, alla prima squadra".