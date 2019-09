"Forse segnerà una svolta. Si è smascherato il traditore!". Così Damiano Tommasi, Presidente dell'Associazione italiana calciatori, ha commentato l'inchiesta Last Banner: "I 12 arresti? Il 12 da sempre rappresenta la completezza, l'idea di "chiusura del cerchio". I 12 mesi, le 12 tribù di Israele, i 12 apostoli. Le zone franche degli stadi si combattono in tanti modi. Che i 12 arresti di Torino non siano davvero l'inizio di un percorso capace di liberare gli stadi e i suoi veri tifosi dalle frange violente e delinquenti? Auspicio? Il mondo ultras è spesso esaltato per il senso di appartenenza, la forte coesione e il coinvolgimento".