Damiano Tommasi, presidente dell'Associatori italiana, ha parlato alla Rai: "Nel protocollo di sicurezza ci sono delle criticità evidenziate dai club, speriamo di trovare un modo per superarle e ripartire. Bisogna capire cosa fare in caso di una singola positività. Quella del 13 giugno è solo un'ipotesi, non avere una data certa per la ripresa del campionato genera incertezza. Da lì poi si può costruire un percorso fatto di controlli, test e modalità d'allenamento. Il ritiro è un altro grande punto interrogativo, devono esserci condizioni uniformi per tutti. In ogni caso la ripresa del campionato riguarderebbe soltanto la serie A, le altre categorie non hanno le possibilità di attuare il protocollo. Il nuovo decreto rilancio prevede la cassa integrazione anche per gli atleti professionisti sotto un determinato reddito, è importante soprattutto per la Lega Pro. Dobbiamo imparare a convivere con il virus, unendoci in estate per arrivare pronti alla prossima stagione. Servirà ancora tanta pazienza".