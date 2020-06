Damiano Tommasi, presidente dell'Assocalciatori, ha parlato a margine dell'evento Un calcio al Covid - Si riparte. Ecco le sue parole, riprese da La Repubblica: "C’è la volontà di tornare in campo il prima possibile, ma c’è anche la preoccupazione sulla salute e la massima attenzione su questo tema. Ci sarà anche il tema delle condizioni in cui si andrà a giocare. Peraltro i giocatori torneranno in campo a settembre per una nuova stagione che li porterà agli Europei: insieme ai club dovremo spingere affinché la norma dei cinque cambi rimanga anche per la prossima stagione. Lo stato d’animo dei calciatori e’ diverso".