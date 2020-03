Tommasi, numero uno dell'AssoCalciatori, ha parlato all'Ansa: "L’Uefa dovrà prendere in considerazione l’idea di rinviare Euro 2020 per dare più tempo ai campionati nazionali. Il Coronavirus non è solo un problema dell’Italia, ma ormai si è diffuso in tutta Europa. In altri sport hanno deciso di non andare in campo perché c’è spazio per rinviare le partite. Nel calcio invece, di spazio per i rinvii non ce ne e si è deciso di andare avanti a porte chiuse. Il Coronavirus è un rischio anche per i calciatori visto che in campo non si può certo rispettare la distanza di un metro. Tra i giocatori c’è chi è convinto di andare avanti e chi esprime preoccupazione, ci sono molti stranieri ed è sotto gli occhi di tutti quel che sta succedendo dall’estero verso l’Italia…”.