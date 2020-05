Il presidente dell’Assocalciatori Damiano Tommasi è intervenuto a Domenica Sport su Radio 1 Rai, soffermandosi sulle fasce orarie in cui la Serie A verrà giocata: “Sugli orari pomeridiani delle partite, il tema è rivolto alla tutela della salute. In Spagna giocano dalle 19.15/19.30. Mi auguro che questo discorso non diventi un problema e le cose vengano portate avanti in maniera logia, dal momento in cui bisognerà giocare molte partite in un breve lasso di tempo. Spero che venga preferita la soluzione di far giocare le partite in serata piuttosto che anticipare al pomeriggio. In caso contrario rifletteremo su quali sono le novità, non è un caso l’introduzione del cooling break, non penso ci saranno tante complicazioni a trovare i tre slot per le tv”.



SULLA COPPA ITALIA – “Le perplessità sono i pochi giorni di tempo fra semifinali e finale. Le squadre saranno obbligate a giocare entrambe le partite con le migliori formazioni possibili e spero si trovi una soluzione per allungare il tempo di recupero”.