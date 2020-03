Il Presidente dell'Associazione calciatori, Damiano Tommasi,ha commentato l'ipotesi che l'Uefa possa proporre di giocare la gara di Europa League tra Getafe e Inter in un altro paese. Ecco le sue parole: "L'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia per il coronavirus. Vuol dire che è assurdo parlare di campo neutro per il calcio. Siamo tutti coinvolti, purtroppo in questa emergenza non esiste campo neutro". In questo momento l'Uefa non ha preso nessuna posizione e le gare di questa sera si sono giocate regolarmente, addirittura con i tifosi nello stadio. Una situazione che va assolutamente chiarita per le prossime partite.