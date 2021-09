Il portiere bianconero è entrato in un tunnel di errori che sta compromettendo questo inizio di campionato e anche il ruolo di titolare tra i pali. Il polacco è stato confermato da Allegri, come è giusto che sia, ma non gode di fiducia enorme nel popolo bianconero, che reclama Buffon e vorrebbe il secondo Perin in porta. Tanti i pareri degli ex calciatori contrari a questo avvicendamento, che rinforzano la posizione di Szczesny, ma c'è una voce fuori dal coro.Jan, leggenda della porta ed eroe di Wembley nella partita che qualificò la Polonia al Mondiale 1974, parla al Corriere della Sera: "Per un portiere non è mai un bene quando pensa eccessivamente, perché perde brillantezza e reattività.