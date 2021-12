, in conferenza stampa, analizza Juve-Malmo."Complimenti alla Juve, capolista del gruppo, un grandissimo risultato riuscire ad arrivare primi nel girone. Noi siamo riusciti a qualificarci in Champions e direi che è stato un paradiso per noi giocare questa competizione, poter affrontare queste grandi squadre con budget diversi. Ce la siamo giocata stasera, siamo stati solidi nel primo tempo. Magari non eravamo perfetti sulla palla ma siamo migliorati. La Juve è diventata pericolosa, ma in generale abbiamo giocato bene, direi che alla fine i ragazzi sono stati concentrati, sono molto orgoglioso e soddisfatto della prestazione"."E' stato un percorso travagliato, proiettato nella Champions. E' cresciuto molto nella stagione, non è facile arrivare così all'improvviso. Ha fatto bene e quindi si è impegnato giorno e notte. Molto bene"."Anno storico per il Malmoe, abbiamo vinto il campionato. Direi che abbiamo avuto un record anche come gol segnati. Anche i tifosi hanno fatto bene, abbiamo fatto meglio della stagione scorsa. Abbiamo dato stabilità economica, giocato in giro per il mondo, vinto il campionato. Abbiamo festeggiato con i tifosi e in Svezia è impossibile un anno così eccezionale, con questi risultati tra campionato e Champions""Queste due squadre che hai citato sono grandi squadre, brillanti, possono andare avanti nelle prossime fasi. Dobbiamo pensare al fatto che eravamo abbastanza in vantaggio nelle partite precedenti, quanto accaduto nel sorteggio ci ha portato contro a queste squadre. E' stato bello affrontare squadre ricche di storia, un livello superiore al nostro. La Juve è arrivata prima e l'ha dimostrato"."Il calcio va avanti e ci sono sempre cambiamenti. Ci sono persone che rimangono e vanno avanti, abbiamo bisogno di nuovi giocatori per essere all'altezza. E' normale, ma c'è anche chi arriva. E' normale però se vogliamo raggiungere determinati obiettivi"."Direi che è normale, c'è interessamento da parte di altri club. Ci sono club che stanno cercando e sono qui molto orgoglioso, non aveva vinto nulla il Malmo e abbiamo vinto il campionato due volte, andando in Champions. Tutti insieme abbiamo dato il nostro contributo e mi dà soddisfazione. Per il momento non ho avuto altri contatti con altri club".