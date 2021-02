Tom Brady e Cristano Ronaldo, campioni eterni del mondo dello sport, che condividono passione, fama, fame e successi. Uno è l'eterno fenomeno del football americano, l'altro il più grande di sempre nel mondo del calcio. Mentalità assoluta per due sportivi che sono diventati icone di sempre, tra talento e dedizione fuori dal comune. Tom Brady ha appena festeggiato il suo settimo Super Bowl a 43 anni, vincendo anche il premio come miglior giocatore. Un fatto che ha certamente gasato Ronaldo, che contro la sua età combatte (e vince) la stessa battaglia del collega statunitense. Ma perché Brady ispira Ronaldo? Come scrive Tuttosport, al di là dei record riscritti e della leggenda scolpita nella pietra del football Nfl, la grandezza di Tom Brady, 44 anni il prossimo agosto, sta nella capacità di rendere più forte chi ha di fianco, nel cambiarne la mentalità e nel trasformare una buona squadra, come i Tampa Bay Buccaneers di quest’anno, in un gruppo in missione. Ha vinto in totale 7 Super Bowl, più di qualsiasi altra franchigia Nfl in 55 edizioni: per dire, i New England Patriots - la squadra con cui ha dominato per 20 anni - ne hanno conquistati 6, come i Pittsburgh Steelers.



Brady è ispirazione costante, uno che va oltre i limiti suoi e dei compagni, e quest'anno ha trasformato una formazione che l’anno scorso non aveva nemmeno sfiorato i playoff trasformandola in una macchina diventata perfetta. "A Brady - si legge - non è mai mancata l’autostima che per qualcuno poteva apparire come arroganza (ricorda qualcosa?), ma in realtà si tratta di consapevolezza nei propri, sconfinati mezzi unita a una maniacale etica del lavoro che lo unisce a Ronaldo". Dedizione, attenzione nella vita di tutti i giorni e soprattutto nell’alimentazione, il corpo trattato come un tempio e la mente a guidare il tutto, oltre alla voglia di dimostrare di essere il più forte di sempre, ancora una volta. Ispirazione, modello, così Ronaldo non pone limiti alla propria carriera, pensa all’ipotesi di restare alla Juventus anche un altro anno oltre il contratto e vuole continuare ad essere il migliore.