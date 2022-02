Le parole di Toloi in conferenza stampa: "La settimana non è andata come volevamo, abbiamo fatto grandi partite contro Fiorentina e Juventus ma quando non arrivano i risultati brucia. Comunque abbiamo giocato bene, la Fiorentina ha segnato due rigori e il terzo gol è arrivato allo scadere, anche la Juventus ha segnato su calcio d'angolo durante il recupero. Dobbiamo difendere meglio nei minuti finali, avendo maggior concentrazione. Ho avuto qualche problema, c'è stato il covid ma nonostante ciò ho cercato di allenarmi al meglio e adesso ho recuperato. Abbiamo fatto una buona prestazione contro la Juventus e penso di aver giocato bene, quando resti fuori un po' di tempo è difficile, adesso cercherò di aiutare i miei compagni a fare ancora meglio"