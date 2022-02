L'ex portiere dell'Inter, Francesco Toldo, ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha parlato della scelta di Josè Mourinho di andare alla Roma. Di seguito, le parole riprese da TMW.



'Mourinho, scegliendo di andare alla Roma è ritornaro certamente al centro dei riflettori. Al Milan o alla Juve non sarebbe andato, ci ha pensato bene e ha capito che la Roma non avrebbe 'sporcato' il passato. Stasera i nerazzurri devono stare attenti perché Mourinho è ossessionato dall'idea di vincere trofei. Sarà emozionato ma concentrato sull'obiettivo'.