Intervistato da Sportitalia, l'ex portiere di Inter, Fiorentina e Nazionale italiana Francesco Toldo ricorda la sua carriera in nerazzurro e ricorda la rete segnata alla Juventus: "È stata una delle situazioni più divertenti che ho vissuto nel calcio. Prima di tutto perché era la Juventus, l’antagonista della Fiorentina dove ho giocato otto stagioni e dell’Inter dove ne ho giocate altre nove. Poi, prima della partita, dissi a Héctor Cuper che se per caso dovessimo perdere 0-1 nel finale e ci fosse un angolo per noi sarei andato su e avrei fatto gol. Non ebbe il coraggio, mi disse “Non ti preoccupare, vai”. È successo quello che è successo, con Christian Vieri scherziamo perché dice che l’ha toccata. L’ho buttata in porta, lui forse l’ha sfiorata ma era il centravanti dell’epoca e voleva vincere la classifica cannonieri".