L'ex portiere dell'Inter, Francesco Toldo, ha parlato durante una diretta Instagram con Fcinter1908​ di un suo ricordo di campo e che riguarda la Juventus...Ecco le sue parole: “Il gol alla Juve è mio, non di Bobo. Decidemmo di farlo attribuire a lui perché competeva per la classifica marcatori. Lui dice di averla sfiorata, ma secondo me no. Ancora ne parliamo e scherziamo insieme. Dissi a Cuper: non provi a fermarmi mister, se siamo sotto io vado su e faccio gol! A San Siro erano tutti ubriachi di felicità, ancora ripenso all’urlo di Scarpini”.