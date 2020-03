Nonostante le crescenti preoccupazioni legate alla diffusione del coronavirus, il Comitato Olimpico Internazionale, il CIO; ha comunicato di non vedere al momento impedimenti tali da sospendere o rinviare a data da destinarsi le Olimpiadi di Tokyo 2020.



IL COMUNICATO - "Il CIO incoraggia tutti gli atleti a continuare a prepararsi alle Olimpiadi di Tokyo nel migliore dei modi. Continueremo a supportare gli atleti, consultando i rispettivi comitati olimpici nazionali. Restiamo pienamente impegnati per Tokyo 2020 e, con oltre quattro mesi, non è necessario prendere decisioni drastiche in questa fase".