In questi giorni stiamo vivendo le emozioni non solo del calcio estivo, e soprattutto della Juventus che si sta costruendo in vista della prossima stagione agli ordini di mister Allegri, ma anche quelle dell'Olimpiade di Tokyo 2020. Nella quale oggi è arrivata l'ultima medaglia, fin qui, in ordine cronologico dell'Italia:Il siciliano Garozzo, che compirà 29 anni il 4 agosto, si è arreso in finale al sorprendente Ka Long Cheung. Mentre cinque anni fa, a Rio 2016, aveva trionfato sull'americano Massialas e dopodiché aveva deciso di donare la sua vittoriosa giubba (alias "la parte superiore della divisa da gara") al museo della Juventus. Sì, perché Daniele è uno dei tanti tifosi della Juve sparsi per il nostro Paese, in particolar modo poi nella splendida Sicilia feudo bianconero. E come ricorda Calciomercato.com,Medaglia che fu per fortuna ritrovata (e poi restituitagli) dentro un cassonetto da una signora.