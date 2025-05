Non un 'semplice' scout: chi è Matteo Tognozzi e che cosa ha (già) fatto alla Juventus

Getty Images

. Il ribaltone che in queste ore sta scuotendo ladalle fondamenta sembra destinato a portare con sé tante novità ai "piani alti" del club, tra l'imminente arrivo di, il contestuale addio di Cristiano Giuntoli - per cui ormai manca solo l'ufficialità - e l'assunzione di un ruolo di sempre maggiore responsabilità da parte di. Il quale, appunto, potrebbe trovare al suo fianco - o comunque nei dintorni, tra un angolo e l'altro della Continassa - quel giovane e brillante dirigente che aveva salutato Torino poco meno di due fa, quando nell'autunno 2023 aveva deciso di lasciare il suo incarico per intraprendere una nuova esperienza al Granada.

Chi è Matteo Tognozzi

La carriera

I giovani scovati sul mercato

Le trattative per la Prima squadra

Classe 1987, alla Juventus Tognozzi è stato. O almeno, questo era ciò che si diceva formalmente di lui, che per il club bianconero ha fatto molto di più, andando spesso oltre i suoi incarichi "basilari". La sua carriera in bianconero è iniziata effettivamente come osservatore nei settori giovanili — in particolare Next Gen e Primavera — sotto la guida di Fabio Paratici. Con l'arrivo di Federico Cherubini, Tognozzi ha poi assunto, come dicevamo, il ruolo di capo scout, diventando in sei anni una figura chiave nella costruzione della seconda squadra, grazie a intuizioni di mercato di grande valore.Poliglotta — parla sei lingue —, Tognozzi ha avuto come riferimento fondamentale il padre Stefano, fidato collaboratore di Luciano Spalletti e a sua volta scout, con cui ha condiviso l’esperienza allo Zenit San Pietroburgo proprio insieme all'ex CT della Nazionale azzurra. Laureato in lingue all’Università di Pisa, il 38enne ha mosso i primi passi da dirigente in squadre di Serie C2 e D. In seguito, ha intrapreso una carriera internazionale che lo ha portato prima in Russia, appunto, poi ad Amburgo e infine al Bayer Leverkusen. A trent’anni è approdato alla Juventus, dove è rimasto per poco più di un lustro prima del recente incarico con il Granada, terminato nel marzo scorso.A Torino ha lasciato il segno grazie ad alcuni colpi di mercato notevoli. Tra i talenti che ha scoperto, impossibile non citare, ma soprattutto, arrivato a parametro zero dal Bayern Monaco e ora al centro del progetto bianconero. Anche gli acquisti di Samuel Iling-Junior, Enzo Barrenechea e Radu Dragusin portano la sua firma.Ma il suo contributo - per tornare a quanto dicevamo inizialmente sull'ampio raggio della sua attività - si è rivelato decisivo anche in operazioni di alto profilo, direttamente legate alla Prima squadra: è stato infatti tra i protagonisti, dietro le quinte, del complesso affare che ha portatoa Torino. "Giocare un ruolo in quella trattativa, per me, è stata un’esperienza straordinaria" ha raccontato lo stesso Tognozzi, che ha poi messo lo zampino anche nell'acquisto di. “Avevo lavorato a lungo, dietro le quinte, per costruire un rapporto con lui e con i suoi agenti”.Una figura di grande competenza e visione, dunque, che ha dato molto alla Juventus sia sul piano sportivo che economico. Alla Continassa, ripartire da certezze come quella rappresentata da Tognozzi potrebbe essere la chiave per aprire finalmente un nuovo ciclo vincente.





