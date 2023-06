Dopo il Mondiale Under 20, prima dell'Europeo Under 20 (occhio a Chiarodia e Koleosho tra gli azzurrini) ecco l'Europeo Under 21. Banco di prova e allo stesso tempo vetrina fondamentale per tutti quei giocatori che ancora sono sotto esame. Non a caso anche la Juve si è mossa per seguire questa competizione con i propri osservatori, in un contesto dove storicamente diventa anche più semplice portare avanti contatti diretti con famiglia ed entourage. Nel caso specifico del club bianconero, il lavoro di Matteo Tognozzi (responsabile area scouting) e dei suoi collaboratori si sviluppa su più piani. Prosegue la valutazione di tutti quei giocatori di proprietà che dovranno aggregarsi, forse in pianta stabile, alla squadra di Max Allegri dall'inizio del ritiro. Si intensifica soprattutto la fase di studio di quei giocatori già vicini alla Juve, con trattative magari ben avviate e in attesa di entrare nel vivo più che altro aspettando che si sblocchino le uscite. E poi si cercano nuove conferme sul valore di talenti che devono ancora dimostrare di essere pronti a compiere il salto di qualità definitivo. Ce n'è insomma per tutti i gusti.Scopri in gallery i nomi sul taccuino della Juve