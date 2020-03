L'emergenza Coronavirus sta colpendo l'Italia e di conseguenza anche il mondo del calcio italiano. A proposito di questo, ha parlato , il vicepresidente della Lega Pro, Jacopo Tognon. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate a Il Mattino di Padova: "Siamo di fronte a una questione epocale, non si può sottacere al grido d’allarme giunto da Damiano Tommasi. È legittimo e da tenere in considerazione il fatto che i giocatori abbiano paura. Chi può dirci se una partita è pericolosa o no? Noi non di certo, la risposta compete a l’Istituto Superiore di Sanità e al Governo. Da un lato, dobbiamo fidarci di quanto ci dicono gli esperti, e a loro facciamo riferimento, ma è anche vero che, se si impone un nuovo blocco, non abbiamo problemi ad arrivare sino a fine giugno, con play off e play out. Certo, se i giocatori non se la sentono, credo che bisognerà tener conto della loro volontà. Possibile quindi un altro stop del campionato".