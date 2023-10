Le Roi Michel non è contento della sua squadra pic.twitter.com/LpOxXHLxxI — JuventusFC (@juventusfc) October 10, 2023

"Le Roi Michele non è contento della sua squadra". Scherza così la, sul suo profilo Twitter ufficiale, condividendo un video con Michelnegli spogliatoi del PalaAlpitour: in vista della partitella tra leggende, il grande ex bianconero è stato scelto come "allenatore" della formazione White composta da, che sfiderà quella guidata da Marcello Lippi e Gianluca Pessotto con Storari, Carrera, Di Livio, Pepe, Ravanelli, Ferrara, Evra, Mandzukic, Davids e Del Piero. Guarda il video qui sotto.