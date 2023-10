Come riferito da Sky Sport, tre leggende bianconere hanno dato forfait per il grande evento celebrativo in programma questa sera al PalaAlpitour di Torino, per festeggiare i 100 anni di proprietà dellada parte della famiglia Agnelli. Si tratta di Michelangelo, Andreae Paulo: quest'ultimo è stato appena esonerato dalla Salernitana, pertanto è alle prese con la definizione del suo futuro.