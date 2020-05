21









Stanno facendo discutere le parole di ​Padre Mario Toffari, un sacerdote della provincia di Brescia che ha pubblicato un video sulla sua pagina Facebook in cui attacca la Juve e Andrea Agnelli dopo quel "like" al tifoso della Juve che diceva "Noi non siamo l'Inter".



COSA HA DETO - "La Juventus ha detto che non vuole lo scudetto che non è stato vinto sul campo e che non vuole fare come l'Inter - le sue parole -. Noi diciamo al presidente della Juve, che siamo lieti che non voglia prendere una cosa non sua, ma cerchi di esser bravo anche a riconoscere che anni fa non ha dato indietro quello che non era suo".









CONTRO AGNELLI - ​"Non rubare è fatto di due realtà: non prendere una cosa che non è nostra e, se l'abbiamo presa, dobbiamo restituirla all'altro. L'onestà, la verità e le virtù cristiane o sono bianche o sono nere e allora sono disonestà e non verità. L'onestà non può essere bianconera, è una cosa fuori dalla definizione. L'importante è il settimo comandamento, non rubare e se lo abbiamo fatto restituiamo agli altri".