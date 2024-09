I numeri di Todibo in Premier

2 presenze

0 volte titolare

7 minuti giocati

La, nel corso dell'ultima sessione di calciomercato, ha puntellato il reparto difensivo portando a Torino. Tuttavia, per diverse settimane, gli uomini di mercato bianconeri si erano posizionati in maniera molto decisa sulle tracce di, difensore francese classe 1999 che Madama ha trattato a lungo con il Nizza - forte di un accordo con l'ex calciatore del Barcellona - ma che alla fine si è vista beffare, proprio sul traguardo, dal blitz (e soprattutto dai milioni) del West Ham, capace di rompere gli indugi e di portare il giocatore inMa come sta andando la nuova avventura del centrale transalpino?Fino a questo punto della stagione, Todibo ha giocato solamente 7 minuti in Premier League agli ordini di Lopetegui. Per la precisione 5 minuti contro l'Aston Villa e 2 contro il Crystal Palace. Decisamente l'inizio che non ci si aspettava da un calciatore pagato in estate la bellezza di 40 milioni.