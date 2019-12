Jean-Clair Todibo è stato a lungo un obiettivo di mercato della Juventus, prima di legarsi al Barcellona nello scorso mercato di gennaio. Il talento classe '99 ha lasciato il Tolosa per tentare fortuna in blaugrana, ma fin qui ha deluso le attese e, in particolare in questa stagione, ha visto il campo con il contagocce. Per lui torna a infiammarsi la pista che porta in Serie A: non più alla Juventus, però, bensì al Milan, ansioso di rinforzarsi con un colpo in difesa.