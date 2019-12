Jean-Clair Todibo è stato vicino alla Juventus prima di approdare al Barcellona, da difensore prodigio che era stato ai tempi del Tolosa. Oggi in blaugrana la stagione è di quelle da dimenticare e a gennaio il classe '99 vuole cambiare aria. I bianconeri non sono più interessati, ma il Milan vuole chiudere il colpo al più presto. Secondo quanto riportato da El Mundo Deportivo in Spagna, però, i rossoneri devono fare attenzione alla concorrenza di Everton e Monaco.